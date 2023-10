Governo de Goiás realiza sorteio de R$ 200 mil e divulga ganhadores; veja os nomes

O Governo de Goiás sorteou os ganhadores da Nota Fiscal Goiana (NFG) do mês de outubro na manhã desta quinta-feira (27). A 81ª edição se deu na Secretaria da Economia e contou com R$ 200 mil em prêmios.

Um total de 158 pessoas foram sorteadas, a mais sortuda sendo Nara Rubia dos Santos Marques, de Goiânia, que levou R$ 50 mil.

Além disso, três pessoas receberam R$ 10 mil: Elaine Frazao dos Santos, de Cidade Ocidental; Jonatas Alvarenga da Silva, de Bela Vista de Goiás; e Ismael Antônio de Souza Junior, de Aparecida de Goiânia.

Os quatro ganhadores de R$ 5 mil foram Walter Alves de Faria, Eduardo Machado de Souza Matos, ambos de Goiânia; Wanderson Augusto Dutra, de Águas Lindas de Goiás; e Pedro Ivo Campos Faria, de Formosa.

Também foram sorteados 50 prêmios de R$ 1 mil e mais 100 de R$ 500. Os resultados foram disponibilizados no site da Secretaria.

Para conferir se foi premiado, é preciso fazer login no site da NFG e observar o status do quadro de “Premiação”, disponível do lado direito da tela.

Se tiver sido selecionado, o quadro terá a opção de clicar em “resgatar”. Então, após preencher o formulário, a quantia será liberada.

Nesta edição, mais de 3 milhões de notas fiscais foram emitidas em setembro, adicionadas àquelas que não pontuaram anteriormente.

Para participar, basta fazer o cadastro na página da NFG e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Com isso, a cada R$ 100 em compras acumuladas com documentos fiscais, o cidadão ganha um bilhete.