Meteorologia aponta as cidades em Goiás que terão temporais neste fim de semana

Já neste final de semana, os goianos devem estar preparados para a possibilidade de tempestades por todo o estado, acompanhadas de fortes rajadas de vento, em decorrência da combinação do calor com a umidade.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta sexta-feira (27).

O alerta fica em maior destaque para as regiões Sul e Central do estado, que podem chegar a marcar uma variação de 18 mm a 20 mm no índice pluviométrico (unidade de medida para o volume de chuvas).

Em especial, os municípios de Cristalina, Nova Aurora, Goiandira, Ipameri e Itumbiara.

Ao longo das demais áreas de Goiás, a estimativa é de que a média seja mais contida e não ultrapasse os 10mm.

As temperaturas devem manter o padrão dos últimos dias e não sofrer grandes alterações ao longo do sábado (28) e domingo (29).

O destaque fica para Porangatu, que deve registrar as maiores temperaturas do final de semana, com máxima de 38 °C e mínima de 24°C.

Na capital, o calorão também não dá trégua e espera-se uma variação que deve registrar 34 °C de máxima, com a mínima de 22 °C.

Já em Anápolis, os índices podem atingir o auge de 31 °C, com chance dos termômetros registrarem uma queda até os 22 °C.