Rodovias de Goiás poderão receber praças de pedágios; saiba quais são

Cinco trechos de rodovias de Goiás poderão ser repassados para a iniciativa privada, após o governador Ronaldo Caiado (UB) assinar, nesta semana, um convênio de delegação com o Ministério dos Transportes que visa a realização de um leilão conjunto das estradas federais e estaduais.

A justificativa é que a proposta consiga evitar com que esses pontos se tornem rotas de fugas, recebendo mais investimento, tráfego de pessoas e fiscalização – o que incluiria a colocação de pedágios.

No total, as vias que fazem parte do acordo são: a GO-070 – entroncamento da BR-060/GO-050/060, em Goiânia ao da GO-164 ; trecho 1 da GO-080 – no encontro da BR-060, em Goiânia, ao da BR-153; e trecho 2 da GO-080 – entroncamento da BR-153 ao entroncamento da BR-251/GO-230/338, no contorno de Goianésia.

Também estão incluídos as vias: GO-060 – do entroncamento da GO-050/070, em Goiânia, ao entroncamento da GO-320, no início do perímetro urbano de Iporá – e da GO-020 – do encontro da BR-153/ 352, em Goiânia, até a GO-139, no fim do perímetro urbano de Cristianópolis.

Embora o acordo tenha recebido a assinatura do governador, o convênio ainda se encontra na fase inicial e deve servir, primeiramente, para a realização de estudos sobre a viabilidade da ação, conforme anunciado pelo presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissoto, em entrevista O Popular.

Ao ser indagado sobre o teto do valor de pedágio proposto pelo Governo, o servidor disse que ainda é cedo para definir a quantia, mas que a gestão poderá opinar.

“Vamos ser ouvidos e colocar nossa posição. Não vamos aceitar nada que não seja adequado”, afirmou.

Conforme o cronograma do Governo Federal, segundo a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, a previsão é que quatro rodovias federais que cruzam Goiás sejam leiloadas em 2024.