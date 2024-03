Trabalhador sofre descarga elétrica e morre no teto de supermercado, em Itapaci

SAMU foi acionado ao local para primeiros socorros, mas vítima já se encontrava sem vida

Augusto Araújo - 21 de março de 2024

Trabalhador não resistiu após sofrer forte choque elétrico, em Itapaci (Foto: Reprodução)

Um trabalhador, de 37 anos, acabou morrendo após ser eletrocutado no teto de um supermercado de Itapaci, cidade a 194 km de Goiânia.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (21), no Setor Lago Azul. A vítima estava realizando um serviço de limpeza da calha do estabelecimento junto ao irmão.

Contudo, em determinado momento, o homem acabou encostando em um fio de alta tensão, recebendo um forte choque elétrico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para fazer o resgate do trabalhador. Contudo, os socorristas só puderam constatar o óbito da vítima.

Por estar em cima do teto do supermercado, o Corpo de Bombeiros precisou ser chamado e fez a remoção do corpo, que ficou sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.