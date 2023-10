‘A gente vê poucas chances de receber o apoio do Caiado em Aparecida’, diz Professor Alcides

Durante o evento de lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, neste sábado (28), no CEL da OAB, o deputado federal Professor Alcides (PL) disse que não espera contar com apoio do governador Ronaldo Caiado (UB).

“É difícil a posição do governador, porque o vice [Daniel Vilela] é ligado ao MDB de Aparecida. O candidato aqui [Vilmar Mariano] é do MDB. A gente vê poucas chances, não podemos tampar o sol com a peneira”, disse Alcides.

Neste cenário, o deputado espera que a postura adotada por Caiado em Aparecida seja de neutralidade para que não haja um racha na base governista.

O lançamento da pré-candidatura coincidiu com a festa de 70 anos do deputado. De acordo com o parlamentar o aniversário deste ano foi o melhor que ele já teve. A comemoração contou com a presença de diversos políticos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que fez um breve discurso e voltou para Brasília.

“De uma forma geral foi o melhor aniversário que eu já tive, não só politicamente falando, como pessoalmente falando. Eu comemorei meus 70 anos com a presença de milhares de amigos, parceiros políticos e isso nos deixa muito felizes e satisfeitos. E a autoridade política mais importante foi o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)”, comemorou Alcides.