Irmão do padrasto de criança será investigado por importunação sexual

Um homem de 34 anos está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) sob a suspeita de ter cometido importunação sexual contra uma menina de apenas 11 anos.

O caso teria ocorrido em Joviânia, no Sul do estado. O suspeito é irmão do padrasto da criança e teria se aproveitado dessa proximidade para cometer os abusos.

Assim, ele já teria passado a mão pelo corpo de vítima ao menos duas vezes, além de ter falado para a menina que ela “estava gostosa”.

Incomodada pelas investidas inapropriadas, a criança chegou a procurar a diretoria da escola onde estuda para denunciar o ocorrido.

Depois disso, ela foi levada para um Conselho Tutelar, sob a presença do pai, para que pudesse prestar um depoimento a respeito do que foi relatado.

Após a denúncia, a menina ficou sob a tutela legal do pai.