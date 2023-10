Você sente que está exausto de uma forma grandiosa e que parece que não há saída para aliviar isso e um descanso de verdade?

A real é que existem formas de relaxar o nosso corpo que vão muito além do que só dormir ou passar por uma massagem, por exemplo.

Cientificamente, há outros jeitos para dar uma aliviada naquela dor nas costas, incômodo nas pernas e tensão nos ombros.

6 formas de descanso que quem está exausto precisa conhecer:

1. Criativo

Começando nossa lista, talvez você precise de uma forma de descarrego da mente e da rotina de trabalho, principalmente se você atua em áreas de produções, que existe muito de sua criatividade.

Sendo assim, busque formas de descansar seus olhos e mente. Aprecie a natureza, ouça músicas calmas, assista documentários tranquilos, isso vai aliviar!

2. Emocional

Sabe aqueles dias em que você se sente mal consigo mesmo e tudo parece estar monótono em sua vida? Pois bem, você precisa de um descanso emocional.

Para isso, frequente a terapia, saia com seus amigos e estabeleça vínculos saudáveis com as pessoas.

3. Sensorial

Estamos a todo mundo convivendo com estímulos e tendo contato com um turbilhão de coisas ao nosso redor, desde sons, placas e luzes.

Sendo assim, faça um descanso sensorial e um bom artifício é fazer uma pausa nas redes sociais. Para começar, tire as notificações do seu celular e evite usá-lo antes de dormir.

4. Espiritual

Um bom descanso espiritual pode fazer a diferença em sua rotina!

Para isso, busque práticas além de crenças teóricas. Ou seja, faça trabalho voluntário, busque propósitos e participe de atividades baseadas na sua fé.

5. Social

O seu cansaço também pode ser fruto de uma sucção social. Nessas horas, vale avaliar seus relacionamentos.

Ou seja, comece a passar mais tempo com pessoas que tragam boas energias para sua vida e não com aqueles que roubam tudo de bom em você.

6. Físico

Por último, mas não menos importante, o cansaço físico é algo muito real e pode ser um pedido de socorro do seu corpo.

Isso quer dizer que ele precisa de descansar, seja dormindo, fazendo yoga, massagem ou estando em uma cadeira confortável.

