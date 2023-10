Diogo Nogueira fará show com direito a churrasco argentino e muito samba na Grande Goiânia

O evento “Samba & Churras” chega a Grande Goiânia com open food de churrasco e muito samba ao som de Diogo Nogueira e mais artistas no dia 25 de novembro. A festividade será realizada no Cel da OAB, em Aparecida de Goiânia.

Com início a partir das 13h, o grupo Chama Q Noix e a banda Bogottá também animarão o público. Quanto à comida, serão diferentes estações de churrasco e buffet para todos os gostos, como o Fogo de chão, com costela janela de angus feito no fogo de chão.

Outra estação será a American BBQ, onde terá peito bovino, coxa e sobrecoxa defumados. Uma terceira, chamada Argentina Uruguaia Carnes da Parrilla, será montada com bifes de chorizo, ancho, baby beef e carne angus serenada.

Além disso, visitantes ainda podem conferir a estação de tendal, com picanha suína defumada, legumes, frangos inteiros e linguiças; a estação do hambúrguer, com cheeseburgers; e o arroz carreteiro, feito em panela de ferro.

O evento também terá acompanhamentos tradicioniais como mandioca com manteiga de leite e especiarias, farofa e batata sauté.

Assim sendo, os ingressos para participar do Samba & Churras estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, a partir de R$ 60, com meia solidária, área premium, mesa e lounge.