Alta popularidade de Caiado em Goiás deve dar compasso às eleições municipais

O lançamento das pré-candidaturas de Adriana Accorsi (PT), em Goiânia, e Professor Alcides (PL), em Aparecida, no último sábado (28), começou a formar os palanques eleitorais em duas das três principais cidades do estado.

Um nome que deve entrar em voga nos próximos meses é o do governador Ronaldo Caiado (UB), que tem mais de 70% de popularidade no estado, e foi nominalmente citado pelos dois pré-candidatos.

Na capital, Accorsi disse que todos os partidos são bem-vindos para ingressar na candidatura petista, já que em âmbito nacional integram parcialmente ou integralmente o governo do presidente Lula (PT), mas ela mesma sabe que a adesão pode não ser grande, já que as mesmas siglas também compõe a base de Caiado, que ainda não tem candidato em nenhuma das duas cidades.

Em Aparecida de Goiânia, Professor Alcides organizou um mega evento para celebrar ao mesmo tempo os 70 anos de vida e a pré-candidatura à Prefeitura da cidade.

A festança contou com a presença de diversos vereadores de Goiânia e Aparecida, deputados estaduais e federais, o senador Wilder Morais (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ao dizer que “tem a intenção de ter Alcides como pré-candidato”, sinalizou um apoio velado neste primeiro momento.

Alcides também gostaria que Caiado subisse no palanque dele, mas sabe que dificilmente terá o apoio do governador.

Prefeito e candidato à reeleição, Vilmar Mariano, é do MDB, partido de Daniel Vilela, e deve ser o escolhido da base governista. O deputado destacou a ligação que existe do MDB estadual com a cidade de Aparecida para justificar a predileção do vice-governador — e consequentemente de Caiado.

Este é o número de vereadores que o PT quer eleger em Goiânia

Durante o evento que marcou o lançamento da pré-candidatura de Adriana Accorsi (PT), em Goiânia, a deputada federal demonstrou otimismo ao dizer que o PT pode eleger até seis vereadores em Goiânia.

À Rápidas, Edward Madureira (PT), ex-reitor da UFG, foi mais comedido e apostou em três cadeiras na Câmara Municipal. Um desses eleitos pode ser o próprio Edward, que ainda analisa a possibilidade.

Edward Madureira pode assumir protagonismo na campanha de Accorsi

O ex-reitor da UFG deve coordenar o Plano de Governo de Adriana Accorsi. De acordo com a deputada, o convite foi feito, mas ainda não houve resposta. “A minha vontade é que ele seja o coordenador”, afirmou Accorsi.

“A gente vai ter uma conversa nesta semana”, disse Edward à Rápidas.

Alcides anunciou, mas ninguém viu

Durante o evento que marcou o lançamento da pré-candidatura, Professor Alcides anunciou que o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), e o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), estavam no local.

No mesmo horário em que Alcides comemorava os 70 anos, Bruno e Policarpo estavam disputando uma partida de futebol com o vice-governador Daniel Vilela (MDB).

Fred Rodrigues promete dar o sangue nas campanhas de Gayer e Alcides

O deputado estadual Fred Rodrigues (DC) afirmou à Rápidas que vai trabalhar ativamente nas campanhas de Gustavo Gayer (PL), em Goiânia, e Professor Alcides, em Aparecida.

“Apesar de não estarem no mesmo partido que o meu, eu vou ajudá-los como puder”, disse o parlamentar.

A indefinição de João Campos em Aparecida de Goiânia

Presente no evento de lançamento de pré-candidatura de Professor Alcides, o ex-deputado federal João Campos (Republicanos) afirmou que a definição sobre quem apoiar em Aparecida será feita em 2024.

Em 2022, João Campos foi o candidato ao Senado da chapa encabeçada por Gustavo Mendanha, que apoia o atual prefeito e candidato à reeleição na cidade, Vilmar Mariano (MDB).

Lissauer quer composição ampla em Rio Verde e conta com apoio desde já

Recentemente filiado ao PL, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Rio Verde.

À Rápidas, Lissauer disse que tem conversado pouco com Ronaldo Caiado (UB), mas que está trabalhando para fazer uma composição ampla na cidade para se unir em torno de um nome que com “experiência administrativa” e que possa fazer uma “gestão referência para Goiás e para o Brasil”.

Nota 10

Para os atletas da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego) e do Camaleões sobre Rodas, que ficaram em 4º e 8º lugar respectivamente no Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas.

O torneio foi disputado por 16 equipes de Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Nota Zero

Para Saneago, que em meio ao calorão que está fazendo em quase todo estado não consegue passar um período sequer sem interrupções de abastecimento, sobretudo em Anápolis. Seja lá qual for o motivo, isso não deveria mais acontecer. Ou ao menos não com a mesma constância e rotina.