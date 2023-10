Caixa leiloa imóveis em Goiânia, Anápolis, Luziânia e Cidade Ocidental com descontos de até 94%

A Caixa Econômica Federal iniciou um leilão virtual de 64 imóveis em Goiás, com descontos de até 94%. Os lances poderão ser feitos até às 10h do dia 07 de novembro por meio do site da Fidalgo Leilões.

Entre os imóveis, o destaque vai para uma casa de 86,8 m² de área privativa e 120 m² de área de terreno, que possui dois quartos, em Cidade Ocidental.

Avaliada em R$ 108 mil, o lance inicial é de apenas R$ 6.628, o que representa uma desconto de 94% do valor.

Outro imóvel apresenta o mesmo desconto, também em Cidade Ocidental. O apartamento de 53,75 m², com dois quartos e varanda, foi avaliado em R$ 118.700, sendo que o lance inicial é de R$ 6.955,82.

Já em Planaltina, uma casa de 83,02 m² de área privativa e 150 m² de área de terreno, com dois quartos, foi avaliada em R$ 175 mil. Sendo assim, o lance inicial é de R$ 83.987,78, o que confere um desconto de 52%.

Há ainda imóveis nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Caldas Novas, Trindade, Goianira, Águas Lindas, Valparaíso e Jaraguá, com descontos a partir de 30% do valor inicial.

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá participar do leilão, segundo o leiloeiro oficial da Fidalgo, Douglas Fidalgo. Para tal, basta se cadastrar no site e enviar os documentos solicitados no edital, também disponível no portal.

“É recomendável que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação, entre outros”, destacou.

Além disso, nos casos de financiamento, o interessado deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada, finalizou o leiloeiro.