O mês de outubro está finalizando e foi muito intenso para diversos signos do zodíaco. Alguns chegaram a encontrar o fundo do poço emocionalmente, outros o topo da montanha. Outros ainda oscilaram mais do que tudo.

Mas as notícias são boas para três muito específicos. Depois da sequência de eclipses, alguns poderão receber as respostas desejadas, encontrar a luz no fim do túnel e um bom direcionamento para as relações interpessoais e profissionais.

É preciso ter muita maturidade para decifrar as direções que o destino estará apontando logo mais. As escolhas de agora serão muito importantes para a felicidade do futuro. Não seja impulsivo!

Veja abaixo de quais signos estamos falando, como serão realizados e o que precisam fazer de agora em diante. Confira só!

Os signos que vão deixar de sofrer e encontrar o caminho para plena felicidade:

1. Touro

Os taurinos podem se preparar para uma chuva de boas notícias depois de longos dias de confusão mental com o eclipse lunar no eixo touro-escorpião. Vale a pena lembrar que essas duas casas foram umas das mais afetadas.

Oscilação de sentimentos, indecisão sobre quais caminhos seguir e desespero foram alguns das sensações. Mas não se preocupe. Quando menos esperar, a virada de chave virá surpreendentemente.

Um amor muito recíproco tem tentado entrar nesse coraçãozinho duro, você só precisa se permitir mais.

2. Escorpião

Como dito, o escorpião foi um signo extremamente afetado com o último eclipse lunar (do dia 28 de outubro). Isso porque o Sol se encontra nesta casa, neste momento.

Mas se acalmem. Depois de toda turbulência, os escorpianos conseguirão encontrar a luz no fim do túnel, tendo agora um norte incrível, ao lado de alguém companheiro e apaixonado.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos terão também um ótimo fim de ano, romântico, recheado de dinheiro e muito reconhecimento. O esforço realizado durante todos esses meses vai valer a pena.

É preciso ter um pouco mais de paciência, pois tudo estará se alinhando em breve. Confie no processo!

