Último dia para participar de concurso público com mais de 70 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para participar do concurso público da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) com vagas para cargos de Técnico-Administrativa em Educação

Ao todo, são 72 oportunidades disponíveis destinadas para profissionais com nível de escolaridade médio, técnico e superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site do Instituto Verbena – banca responsável pelo certame – até às 17h. O valor da taxa varia entre R$ 120 e R$ 140, a depender da formação do candidato.

Há vagas para assistente em administração; técnico em contabilidade; bibliotecário-documentalista; contador; engenheiro civil, auditor, administrador, técnico de tecnologia da informação, assistente social, analista de tecnologia da informação e entre outros.

O processo seletivo acontecerá por meio de uma etapa, sendo ela a prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de novembro, em Catalão.

Os selecionados no concurso terão uma remuneração que pode variar entre R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além do auxílio-alimentação de R$ 658 e outros benefícios.

Mais informações estão disponíveis no edital.