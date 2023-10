Motorista de aplicativo mostra quanto conseguiu ganhar em 10h de trabalho

Vídeos de motoristas de transporte de passageiros por aplicativos têm viralizado cada vez mais na internet, seja comentando sobre algum passageiro ou sobre os valores conquistados nos dias de trabalho.

Desta vez, quem rendeu comentários foi o Lucas Dias, conhecido como Uber Histórias. Na gravação publicada, o profissional goiano mostra o horário em que começou a trabalhar, quantas horas rodou e qual o valor foi obtido no final.

“06h45 da manhã já estava online, indo buscar minha primeira viagem do dia pela 99Pop lá para o aeroporto de Goiânia”, disse.

Depois disso, Lucas continuou as viagens até o horário de almoço. Neste momento, pela manhã, ele arrecadou R$ 162, 86 nas plataformas.

No período vespertino, o Uber Histórias mostrou alguns momentos do trânsito da capital e comentou sobre ter pego algumas corridas ruins. No entanto, após 10h de trabalho, ele encerrou o turno com R$ 133,16 na Uber e R$ 302, 16 na 99Pop.

“Totalizando R$ 435,32 […] Nesta sexta-feira eu rodei cerca de 240 km, dando uma média de quase R$ 2 por km e eu trabalhei cerca de 10h40 nos aplicativos. São muitas horas, mas o resultado foi muito bom”, explicou.

Os internautas questionaram se realmente vale a pena o valor. “Não tirou o valor do café, nem do combustível, os pneus, óleo que gastou, os buracos que estragam a suspensão, e quilometragem do veículo que desvaloriza o carro”, disse um usuário.

“Credo dessa profissão… Vocês são guerreiros, tá é doido rodar 10 km pra pegar R$ 12 bruto”, pontuou outro. Porém, vários outros seguidores agradeceram pelas dicas e disseram estar contente com o trabalho. Confira o vídeo!