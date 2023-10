Você sabia que quem mora sozinho tem direito a dinheiro e benefícios do Governo Federal? Pois é, apesar de parecer apenas uma falácia, realmente os beneficiários podem receber uma bolada.

Quer saber mais sobre esse tema? Leia até o final e saiba mais sobre.

Quem mora sozinho tem direito a dinheiro e benefícios do Governo Federal; veja os critérios

Para quem almeja morar sozinho (a), uma boa novidade está a caminho. Isso porque você sabia que quem mora sozinho tem direito a diversos benefícios do Governo Federal? E não, a ação não é uma falácia.

Trata-se, na realidade, do programa Cadúnico, criado pela repartição pública que pode oferecer esse beneficio.

Ele consiste em um instrumento criado pelo governo brasileiro para registrar informações socioeconômicas de famílias de baixa renda.

Ele é utilizado como uma espécie de base de dados que permite a identificação e seleção de famílias que podem ser beneficiárias de diversos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

Pessoas que vivem sozinhas ou famílias podem efetuar o cadastro quando a média das rendas dos membros da família, dividida pelo número de pessoas, for igual ou inferior a metade do salário mínimo por mês, ou quando a renda total não exceder três vezes o salário mínimo.

Para efetuar o registro no Cadastro Único, é necessário fornecer informações relativas às características da residência, a identificação de todos os membros, detalhes sobre níveis de escolaridade, status de emprego, renda e outros dados pertinentes.

Vale destacar que é possível realizar a inscrição no programa por meio das unidades do Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos postos de atendimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família que se encontram à disposição na área de residência na cidade.

