Aposta de Goiás dá sorte e ganha quase R$ 105 milhões na Mega-Sena; veja os números

A sorte bateu na porta de um morador de Goiânia que levou sozinho os R$ 104,8 milhões da Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (1º).

Após nove rodadas sem ganhador do prêmio principal, o concurso 2.651 teve as seguintes números sorteados: 06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF) houve também 190 ganhadores que acertaram cinco números. Eles levam para casa R$ 44.109,26.

Já aqueles que acertam quatro números vão faturar R$ 985,63 para cada um. O total de 12.147 apostadores foram contemplados com este prêmio.

Vale lembrar que o sorteio foi realizado excepcionalmente na quarta devido ao feriado desta quinta (02).

Assim, esta semana terá apenas duas apurações, na quarta e no sábado, em vez de três (que normalmente ocorrem às terças, às quintas e aos sábados).

Ainda de acordo com a CEF, o próximo sorteio será no sábado (04) com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Interessados podem procurar uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante da Mega-Sena.

A aposta simples, de seis dezenas, custa R$ 5 e, quanto mais números forem escolhidos, maior é o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio.

É possível também jogar por meio do aplicativo ou do site das Loterias Caixa.