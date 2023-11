Multinacional descobre novo elemento e pretende investir R$ 2 bilhões em Goiás

A região de Nova Roma, no Norte de Goiás, chamou atenção da multinacional Aclara Resources a ponto da atrair investimentos na ordem dos R$ 2 bilhões. No local, foi encontrado um novo elemento pesado de terras raras (HREE).

O elemento foi descoberto em argilas iônicas no “Módulo Carina”, uma área de aproximadamente 1,4 mil hectares. De acordo com a empresa, o local possui potencial para expansão lateral.

Diante da novidade, a Aclara Resources irá investir cerca de R$ 2 bilhões na produção de minerais em terras raras na região goiana.

No primeiro semestre de 2024, a multinacional também planeja explorar ouro no local, sendo que as obras para tal já estão quase 100% concluídas. Com um investimento de R$ 1 bilhão, a expectativa é de que a atividade gere mais de 800 empregos.

Expansão

Inicialmente, a Aclara perfurou 1.693 metros do solo entre fevereiro e agosto de 2023 no Módulo Carina.

“Embora a campanha inicial de perfuração seja superficial, com uma profundidade média de 7,2 metros, revelou um potencial de expansão. Tanto lateralmente como em profundidade, acompanhado pela perspectiva de melhorar os teores de HREE”, disse a empresa em comunicado.

De acordo com a empresa, o processo de extração não envolve detonação, britagem e nem fresagem. Além disso, Aclara destaca que não gera rejeitos, o que elimina a necessidade de se instalar armazenamento para o material.

Em relação ao uso de água, a empresa ressaltou que usa água 100% reciclada e ainda minimiza o consumo por meio da recirculação.