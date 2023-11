Obras em viaduto de Anápolis muda fluxo do trânsito até a próxima semana; veja como evitar

A Concessionária responsável pelas BR-153 e 414, a Ecovias Araguaia, anunciou a interdição de algumas partes do viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis, para a revitalização do pavimento e adequação dos acessos. O serviços estão previstos para serem finalizados na próxima quarta-feira (08).

As interdições ocorrerão apenas entre 22h e 05h, com duração de duas noites em cada trecho. A empresa ainda informou que serão sinalizados, com placas e painéis, quais são as rotas e desvios alternativos.

A primeira alça de acesso, finalizada já nesta terça-feira (31), foi a que segue em sentido a Goiânia, de modo que a circulação foi possível pelo acesso próximo à região do Parque dos Pirineus e do Jardim Progresso.

Nesta quarta (01) e quinta-feira (02), as obras acontecem no sentido Goiânia e, para realizar o desvio, será necessário transitar pela via marginal até o viaduto do Parque dos Pirineus, onde será possível fazer o retorno.

Na sexta (03) e sábado (04), as obras acontecerão na própria rotatória que compõe o viaduto, em direção à BR-414, portanto novamente a via marginal entra em ação, direcionando para a saída do Parque dos Pirineus.

Por fim, as obras mais extensas terão a duração de quatro dias, indo do domingo (05) até a quarta-feira (08), também interferindo diretamente na rotatória do viaduto. O acesso continua ocorrendo através da via marginal, sinalizada pelas marcações feitas no mapa.