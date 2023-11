Polícia Civil localiza e prende suspeito de violentar bebê de 2 anos em Anápolis

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis (DPCA), com apoio da Polícia Militar e Civil de Água Boa (MT), cumpriu nesta quinta-feira (02), um mandado de prisão temporária, em desfavor de um homem de 38 anos, investigado por estupro de vulnerável.

O crime em questão foi cometido no bairro Paraíso, em Anápolis, contra uma bebê de apenas 2 anos – ainda em 2018.

De acordo com as as investigações, o suspeito morava de favor na casa da mãe da criança. Porém, em abril do mesmo ano, a mulher teria passado mal e ido ao hospital, deixando o neném dormindo, sob os cuidados do indivíduo.

Ao retornar para casa, a genitora percebeu sangue na fralda e partes íntimas da filha, suspeitando imediatamente de abuso cometido pelo “amigo”.

A criança foi então levada ao hospital e também ao Instituto Médico Legal (IML), sendo o estupro confirmado através de laudo pericial.

À época, a PC representou pela prisão temporária do indivíduo, que teria fugido, logo após a prática do ato.

Após investigações da DPCA de Anápolis e troca de informações com forças de segurança do município mato-grossense, o suspeito foi preso na cidade de Água Boa.

Agora, ele deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.