Preso gerente de banco de Anápolis que transferia dinheiro das contas de correntistas

Um jovem, de 22 anos, que atuava como gerente em uma agência bancária em Anápolis, foi preso por cometer desvios e fraudes em contas de correntistas. O Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF-DEIC) realizou a prisão nesta quarta-feira (1º), e ainda identificou outros crimes cometidos por ele.

Segundo as autoridades, as quantias transferidas irregularmente eram depositadas, principalmente, na conta da namorada dele, de 19 anos. Amigos também eram beneficiados pelas práticas, que eram feitas em contas sem movimentações recentes, acreditando que sairiam despercebidas.

Segundo o banco, o prejuízo apurado até o momento ultrapassa a quantia de R$ 92 mil, com os crimes sendo realizados pelo menos desde o mês de maio. Eram realizadas transferências, saques e até tomadas de empréstimos consignados em nome de terceiros.

Ao realizarem diligências na casa do gerente, ainda foram encontradas três balanças de precisão, uma arma, embalagens e entorpecentes, configurando ainda o crime de tráfico de drogas. No local, o jovem admitiu o envolvimento com o comércio ilegal.

No dia da prisão em flagrante, o suspeito retornava das férias e já chegou efetuando uma movimentação de R$ 8 mil, proveniente da conta de um correntista que, ao ser contatado por outro funcionário do banco, revelou desconhecer tal transação.

Pelos fatos, o casal foi autuado nos crimes de associação criminosa, furtos qualificados pelo abuso de confiança, mediante fraude em sistemas informáticos, que podem alcançar penas de até 11 anos de reclusão. Além também, no caso do gerente, do crime de tráfico de drogas, cuja pena chega a até 15 anos.