Carreta Furacão passa por Rio Verde e vira manchete no The New York Times

Já amada por brasileiros, a Carreta Furacão agora conquistou os holofotes internacionais ao ser tema de reportagem do The New York Times. Embora a atração esteja presente em diversos estados, a produção teve como referência a Carreta em Rio Verde, no Sul de Goiás.

A reportagem foi publicada no jornal estadunidense nesta quarta-feira (1º) e contou a história desse fenômeno tão presente na cultura popular brasileira. Nas redes sociais, a postagem feita nesta quinta-feira (02) já conta com quase 700 mil visualizações.

De autoria de Jack Nicas e Victor Moriyama, o texto se inicia com “Mário e Luigi rebolavam o bumbum. Perto dali, em frente a uma farmácia, o personagem de anime Naruto e O Máscara dançavam em sincronia. De repente, em um posto de gasolina, Fofão deu um salto mortal para trás. Esta é a Carreta Furacão da Alegria”.

Ao longo da produção, os autores explicam como o grupo se tornou tão popular e que vídeos virais colocaram a Carreta em plataformas notáveis, como programas de TV e até em uma propaganda com o McDonald’s.

De acordo com o jornal, existem mais de 100 grupos de que se intitulam como Carreta Furacão, sendo que outro nome comum é Trenzinho da Alegria. Já os ingressos para conferir a atração custam, em média, R$ 15.

Em vídeo gravado nas ruas de Rio Verde, espectadores acompanham os personagens dançando funk, totalmente sincronizados, animando o público a bordo dos veículos coloridos que passeiam pela cidade.

O jornal destacou que os dançarinos viajam por cerca de três meses consecutivos e trabalham seis dias da semana para receber um salário mínimo.

Apesar do trabalho intenso e pouca remuneração, os autores afirmaram que muitos trabalhadores são periféricos e enxergam na Carreta uma oportunidade de se afastar do crime.