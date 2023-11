Diferença do litro da gasolina chega a mais de R$ 2 na Grande Goiânia: veja postos mais baratos

Na Grande Goiânia, os dias anteriores ao feriado do Dia de Finados, foram marcados por filas longas em postos de combustíveis devido aos preços surpreendentes. Em determinados locais, a variação do litro de gasolina chega a superar R$ 2 – mas os motoristas que permaneceram na região durante o feriado prolongado ainda podem aproveitar.

O Portal 6 realizou um levantamento entre os postos de combustíveis da Grande Goiânia com o intuito de ajudar os motoristas na hora de abastecer.

Os dados foram levantados na tarde desta sexta-feira (03), por meio do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia de Goiás.

O litro mais em conta está sendo vendido pelo Posto Milão, no valor de R$ 3,89 no dinheiro e R$ 5,39 no crédito. Com isso, a variação entre os locais chega a R$ 2,05, ou 152%.

Outro local que comercializa gasolina por um preço mais em conta é o Posto Xandão, no Jardim Goiás. Por lá, o litro é R$ 4,69 no dinheiro e R$ 5,29 no cartão

Já o Auto Posto Box, no bairro Independência 3º Complemento, em Aparecida de Goiânia, é um dos locais que comercializam o litro mais caro da região, por R$ 5,94.

O mesmo preço pode ser encontrado no Auto Posto Lumiar, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Além disso, outros postos da capital apresentam tal valor, como o AutoPosto Millenium, no Setor Recanto das Minas Gerais, Posto Z+Z Nossa Senhora Medalha Milagrosa, no Setor Aeroporto, e Posto Karaka, no mesmo setor.