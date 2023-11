Esses serão os horários e valores para estacionar na Área Azul do Centro de Anápolis

Após anos de planejamento, uma possível solução para o tráfego lento e pesado do Centro de Anápolis, onde achar vagas em horário comercial é uma tarefa bastante árdua, pode estar finalmente saindo do papel e adentrando a realidade do motorista anapolino.

Isso porque, em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (03), a Prefeitura anunciou a abertura do processo de licitação para escolha da empresa que será responsável pela operação do sistema – com a previsão de ser iniciado nos próximos dias.

Deste modo, o estacionamento no Centro passará a funcionar no modelo de rotatividade paga, fiscalizado e operado por sistemas tecnológicos.

“A parte de monitoramento dessas vagas também poderá ser utilizado um software ou câmeras, que possivelmente validará por meio da leitura automática de placa. O fiscal só irá naquele veículo que está irregular, que passou o horário máximo permitido para ter a rotatividade”, explicou o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira.

Os valores cobrados irão variar conforme o veículo. Automóveis de quatro rodas, para um período de 60 minutos, pagarão R$ 3.

As motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos, também no mesmo intervalo de tempo, devem pagar R$ 1,50. Já aqueles que precisam utilizar caçambas, deverão pagar o correspondente a uma diária, no valor de R$ 20.

Toda a quantia arrecadada será destinada ao Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA).

Dentre as regras acordadas, foi estabelecido que, mesmo com a permanência do condutor ou outra pessoa no interior do veículo, o uso da vaga ainda deve ser pago.

Em caso de exceder o limite de tempo, a infração será registrada no sistema, emitindo advertência ao motorista acerca da irregularidade, que será anexada no para-brisa ou em outro local visível do veículo.

A expectativa é de que as mudanças tenham um impacto direto no comércio local, através de uma maior rotatividade que, por consequência, gerará um maior número de clientes.

Os horários estabelecidos para o funcionamento da área azul serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 13h, com todas as áreas de cobrança sendo devidamente sinalizadas.