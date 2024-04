Aliados de Roberto Naves começam a procurar adversários após pré-candidatura de Eerizânia Freitas não deslanchar

Mesmo lançada pelo prefeito, ex-secretária ainda não se desincompatibilizou da função de assessora especial e sequer tornou público que está no páreo

Pedro Hara - 11 de abril de 2024

Vívian Naves e Eerizânia Freitas. (Foto: Divulgação)

Aliados do prefeito Roberto Naves (Republicanos) têm buscado interlocução com adversários após o anúncio da ex-secretária Eerizânia Freitas (UB) como o nome da gestão para enfrentar as urnas em outubro.

A mudança de estratégia se dá em razão deles não acreditarem na competitividade de Eerizânia Freitas que, além de desconhecida do eleitorado, até hoje não se apresentou oficialmente como pré-candidata.

A ex-secretária entrou no páreo como plano B de Roberto em substituição ao vice Márcio Cândido (UB), que não conseguiu se viabilizar.

Mas, até o momento, não se desincompatibilizou da função de assessora especial na Prefeitura de Anápolis nem mesmo publicou nas redes sociais registro de filiação ao partido do governador Ronaldo Caiado.

Nos círculos próximos a Roberto, há quem especule que o prefeito estaria avaliando a possibilidade de encontrar um terceiro nome que pudesse agregar competitividade à disputa, seguindo o exemplo de casos como o de Sandro Mabel (UB) em Goiânia.

Leandro Ribeiro ainda não ganhou confiança do grupo de Márcio Corrêa

Se engana quem pensa que já está definido que Leandro Ribeiro (MDB) será o vice de Márcio Corrêa. No entorno do pré-candidato do PL, são grandes as desconfianças entorno do nome do vereador. Ele deixou mesmo a base de Roberto? Entregou todos os cargos indicados na Prefeitura? Vai assinar a CEI da Saúde? São perguntas que Leandro deve responder.

Michel Roriz mantém pré-candidatura a prefeito

Michel Roriz, presidente estadual do Cidadania, mantém-se firme como pré-candidato a prefeito de Anápolis, apesar do acordo nacional que designa o PSDB para liderar as candidaturas principais em Goiás, especialmente nas maiores cidades como Goiânia, Aparecida e Anápolis. Na cidade, o tucano Hélio Lopes já foi lançado pela sigla tucana. PSDB e Cidadania estão federados e podem indicar apenas um nome.

Mayara Mendanha deve entrar na disputa em Goiânia

Filiada ao PL e com domicílio eleitoral em Goiânia, a ex-primeira dama de Aparecida pode surpreender na capital. Se não figurar na chapa de Sandro Mabel, como vice, pode disputar mandato de vereadora. Terá como principal cabo o esposo, Gustavo Mendanha.

UEG terá canal aberto de TV em dois municípios

Convênio com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) garantiu à Universidade Estadual de Goiás (UEG) canal aberto de TV em Anápolis e Goiânia, além de sinal FM para rádio nos dois municípios. Articulação realizada pelo deputado federal Rubens Otoni (PT), em Brasília. Segundo a UEG, as atividades devem ter início já neste ano.

Jorge Kajuru abre trabalhos da CPI das Apostas Esportivas

Sob a presidência do senador goiano Jorge Kajuru (PSB), o Senado abriu nesta quarta-feira (10) os trabalhos da CPI das Apostas Esportivas. Kajuru fixou as reuniões nas segundas e quartas-feiras e prometeu empenho em revelar casos de manipulação de jogos. A CPI tem até 180 dias para votar um relatório com o resultado das investigações.

Nota 10

Para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), que realiza trabalho impecável em Anápolis. Com sede própria desde março, tornou-se espaço acolhedor para as vítimas de violência doméstica no município.

Nota Zero

Para má conservação dos ônibus da Viação Araguarina. Quem depende do transporte para realizar itinerário Anápolis-Goiania tem passado apuros. Alô, Agência Goiana de Regulação (AGR)!

*Colaborou Denilson Boaventura