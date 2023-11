Fátima Bernardes cancela participação no Teleton após quebrar a perna em acidente

GABRIEL VAQUER, SE – A apresentadora Fátima Bernardes, da Globo, não irá mais participar do Teleton deste ano, previsto para a acontecer nos próximos dias 10 e 11 de novembro. A jornalista quebrou o pé em um acidente e precisará ficar em repouso absoluto.

A informação foi confirmada pela assessoria da emissora da Globo à reportagem. A emissora informou que já se comprometeu com o SBT, que produz e divulga o Teleton, a liberar um novo nome para o seu lugar.

Procurada, a assessoria da emissora de Silvio Santos também confirma a saída de Fátima, mas não fala ainda do nome que entrará em seu lugar.

Fátima Bernardes deverá participar rapidamente, de outra forma, em um vídeo gravado. A comandante do The Voice Brasil vai explicar ao público porque não pôde estra no palco e falará de sua situação.

O acidente de Fátima prejudicará até mesmo os trabalhos do The Voice Brasil, que começa as gravações nos próximos dias. Fátima deverá gravar de moletas suas passagens no reality, que terá sua última temporada feita pela Globo neste ano.

Além de Fátima, a Globo liberou Marcos Mion para participar da maratona beneficente. Record, RedeTV!, TV Cultura, Band, TV Gazeta e CNN Brasil também liberaram artistas.