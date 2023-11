Liberada venda de ingressos para show do cantor Zé Ramalho, em Anápolis

Para quem está no aguardo do show do cantor Zé Ramalho, em Anápolis, os ingressos para o evento já podem ser obtidos.

A venda geral teve início na terça-feira (1º) e os bilhetes estão disponíveis, de forma exclusivamente online, no site Balada App.

O valor dos ingressos para a área Vip é de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia solidária). Há também opções de mesas e lounges a partir de R$ 1000.

A apresentação do artista acontecerá no dia 1º de dezembro no Centro de Convenções de Anápolis. A abertura dos portões será às 20h30.

Durante o show, o cantor promete relembrar alguns sucessos que marcaram a trajetória musical como “Chão de Giz”, “Batendo na Porta do Céu” e “Garoto de Aluguel”.

Zé Ramalho é conhecido pela mistura dos ritmos blues, rock e o folk e chegou a ser eleito pela revista Rolling Stone, em outubro de 2008, como um dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, ocupando a 41ª posição.