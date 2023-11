Recentemente, viralizou nas redes sociais um meme que expunha alguns objetos e hábitos que entregavam que “você é pobre”.

A brincadeira, feita pelo perfil no Instagram Comedias no Insta, era para mostrar alguns costumes que encontramos facilmente na casa dos brasileiros, mas que não significam, necessariamente, a classe social dos indivíduos.

Veja a lista e divirta-se!

6 coisas que entregam que você é pobre (a última muitos fazem):

1. Guardar coisas em cima do guarda-roupa

Começando a lista do meme, segundo a página, guardar coisas em cima do guarda-roupa, como caixas de sapato, sacolas e artigos de natal, é um hábito comum entre os pobres.

Acontece que, aqueles que possuem móveis planejados (mais caros) possuem estruturas que vão até o teto, impedindo que haja um espaço para colocar artigos em cima.

2. Conjunto de tapete no banheiro

Outra coisa citada pelo internauta são os tapetes no banheiro.

Segundo ele, dificilmente encontramos em projetos de arquitetos jogos de tapetes dentro do cômodo, como aqueles que vão até a tampa do vaso.

3. Armazenar sacolas dentro de outra sacola

Seguindo a lista, as sacolas dentro de uma outra sacola é outro demarcador de pobres.

O criador de conteúdo até brinca: “eu não sei o que representa mais o pobre: é guardar sacolas dentro de uma sacola ou dentro daqueles puxa-saco”

4. Ter um poodle

A próxima coisa nem mesmo o internauta entende, mas ter um cachorro da raça poodle é uma marca registrada da grande maioria dos brasileiros.

Seja pobre ou rico, convenhamos: esse pet é uma fofura!

5. Cortar presunto e mussarela

Cortar presunto, mussarela e os frios no geral é outra coisa que as pessoas gostam muito!

Essa é uma boa e velha tática para fazer o alimento render mais dias em casa e facilitar mais lanches.

6. Deixar sacolas embaixo do colchão

Por fim, mesmo com o vídeo encerrado, alguns seguidores e usuários da rede social fizeram questão de acrescentar mais na lista pelos comentários, e em um deles foi citando o hábito de deixar sacolas embaixo do colchão.

Muitas pessoas acabam ficando com pena de descartar as sacolas reforçadas e elaboradas de lojas, como aquelas de papel, e, por isso, deixam em baixo do colchão para usá-las em um momento oportuno.

