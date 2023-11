Brasileiros podem consultar pelo CPF quanto vão receber de aposentadoria; veja o passo a passo

Muitas pessoas anseiam pela aposentadoria como uma oportunidade de desfrutar da vida sem a pressão do trabalho, de passar mais tempo com a família, viajar, praticar hobbies e aproveitar o tempo livre.

É importante planejar a aposentadoria com antecedência, tanto financeiramente quanto em termos de atividades e conexões sociais. Isso pode ajudar a aliviar as preocupações e a tornar essa hora uma fase mais gratificante da vida.

No entanto, esse tão esperado momento também pode gerar preocupações. A incerteza sobre as despesas médicas, a longevidade e até o quanto o beneficiário vai receber permeiam o pensamento na cabeça de muita gente.

Pensando nisso, o INSS ( Instituto Nacional do Seguro Social) desenvolveu uma ferramenta digital que permite simular de forma online os valores da aposentadoria de um segurado, além de mais outras particularidades.

Trata-se de um simulador que elabora uma estimativa dos valores que os beneficiários podem chegar a receber.

valendo lembrar que a projeção serve apenas como uma referência e que os valores apresentados lá não são a versão final do cálculo.

Também existe a possibilidade de o órgão vir a solicitar documentos adicionais para verificar e validar as informações fornecidas pelos usuários.

Como Utilizar a Ferramenta?

Antes de utilizar o simulador, é preciso que o usuário verifique sua situação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) que o INSS utiliza para realizar os cálculos de aposentadoria na plataforma.

O órgão pede que o beneficiário confira se estão corretas as datas de contratação e demissão, salários informados mensalmente e os dados pessoais do solicitante, que precisa estar com nenhuma pendência.

Em seguida, esteja com seu documento em mãos, acesse o site Meu INSS e execute os passos a seguir:

1. Clique em “Entrar com gov.br” e digite no login seu CPF e a senha.

2. Na barra de pesquisa “Do que você precisa?” escreva “Simular aposentadoria”.

3. Abaixo, será exibido o tempo de contribuição. Ao clicar no ícone de edição, no canto direito, é possível acessar as contribuições feitas ao INSS, seja pelo empregador ou por conta própria.

4. Períodos de contribuição que estejam faltando podem ser adicionados, mas apenas durante a simulação. Para efetuar correções no cadastro, será necessário solicitar a atualização dos dados do Cnis.

5. A simulação apresentará as regras de aposentadoria em vigor, como aposentadoria por idade, tempo de contribuição e as regras de transição. Será indicado se o requerente tem direito à aposentadoria e quais são os requisitos exigidos.

6. O campo “Tenho direito?” informará se um ou mais requisitos foram cumpridos, mas isto não garante a aposentadoria, é necessário solicitar o benefício com o INSS e com a orientação de um advogado especialista.

7. Cada regra de aposentadoria fornecerá informações sobre o que falta para que o segurado alcance as condições necessárias. Dessa forma, basta clicar na seta no canto direito de cada regra para visualizar.

Após a conclusão do simulado, é possível baixar uma versão em PDF do documento fornecido. Lembrando que a plataforma emite apenas uma simulação e que é de suma importância que consulte um advogado para tratar das questões de documentações e processos.

Os valores apresentados variam conforme as condições financeiras de cada pessoa, o que pode chegar a aumentar ou diminuir o valor, uma vez que tudo é apenas uma simulação.