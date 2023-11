Conheça a história por trás da famosa praça de Anápolis que costumava ser um cemitério

Um dos mais famosos cartões postais de Anápolis, a Praça Americano do Brasil, localizada no setor Central da cidade, recebe uma grande quantidade de pessoas diariamente, seja a caminho do trabalho, do terminal, nos afazeres de rotina ou até mesmo por lazer.

Porém, poucas pessoas sabem da origem do local, que conta com uma história bastante curiosa.

Como divulgado pelo perfil Sou Mais Anápolis, no Instagram, o local servia originalmente como um cemitério, sendo o segundo do tipo a ser criado no município, até que foi desativado em 1926, para dar lugar a um horto florestal.

A mudança ocorreu pois o terreno ao lado fora escolhido para a construção da principal Estação Ferroviária, com a construção no início da década de 1930.

O nome da praça foi uma homenagem ao médico, militar, político, advogado, folclorista e escritor Antônio Americano do Brasil.

Atualmente o local abriga a Biblioteca Municipal Zeca Batista e o Museu de Artes Plásticas de Anápolis (MAPA), além de – é claro – o famoso caça Mirage, que fica sob os cuidados da Base Aérea de Anápolis (BAAN).