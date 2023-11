Depósitos individuais no estilo norte-americano conquistam goianos e ganham cada vez mais espaço no mercado

Seja a necessidade de espaço para guardar móveis que já não cabem na nova casa ou para armazenar estoque, Goiás tem apresentado cada vez mais pessoas em busca de depósitos. Em Goiânia, apenas uma empresa já conta com oito unidades, sendo que mais duas estão em construção.

Além da capital, a empresa goiana Seu Box, também se instalou em Aparecida de Goiânia, Brasília (DF) e Uberlândia (MG). Ao Portal 6, um dos sócios, William do Vale, destacou que, embora tenha fundado a entidade em 2019, houve um crescimento exponencial durante a pandemia da Covid-19.

Atualmente, a Seu Box atende cerca de 600 pessoas, com espaços de 1 m³ até 100 m² que custam a partir de R$ 70 ao mês. Assim, o modelo de negócio proporciona os benefícios de espaços individuais, contrato flexível e acesso todos os dias.

Apesar de poder contar com ajuda da equipe, o cliente tem total privacidade na hora de visitar o “box”. A logística se assemelha ao modelo já muito popular nos Estados Unidos, conhecido como “self storage“.

Tais características, por sua vez, atendem às pessoas que estão se mudando e precisam de um lugar seguro para guardar os pertences, buscam montar estoque, estarão fora da cidade por um tempo, entre vários outros cenários.

Segundo William, o cliente mais comum é o que está se mudando e precisa de espaço a mais.

Já o perfil mais notado pelo gerente do Goiás Storage, outra empresa do mesmo setor que também está instalada em Anápolis, Junior Ribeiro dos Santos, é de pessoas de classe média alta que buscam armazenar estoque comercial.

À reportagem, o representante também apontou que a procura pelo negócio aumentou consideravelmente na pandemia, principalmente por empresários que viram os espaços físicos fechados. “Guardaram os itens e depois viram que o e-commerce é uma opção mais barata”, explicou.

Fagner Gomes Pereira se encaixa neste perfil, cliente da Seu Box há três anos. O representante de vendas usa um espaço de 3 x 4 m² para guardar os suplementos da empresa Vitafor. A mensalidade custa aproximadamente R$ 300.

De acordo com Fagner, trata-se de uma extensão do espaço de trabalho que oferece comodidade. Já Edilson Duarte faz uso do modelo em Brasília (DF) há mais de cinco anos, e, em Goiânia, há 1 ano. O executivo da Kärcher Brasil escolheu o depósito de 40 m², que custa R$ 950 ao mês, para armazenar os equipamentos de limpeza da empresa.

“O que me levou a buscar o box foi a facilidade e segurança”, apontou. Desse modo, ambos os clientes afirmaram que pretendem continuar com o serviço, enquanto os empresários vislumbram oportunidade de crescimento nos próximos anos.