Desempregada pede o cartão da amiga para comprar fralda, mas acaba usando todo o limite com outra coisa

A gravação de tela de uma conversa entre duas amigas tem dado o que falar na internet após uma pedir o cartão de crédito da outra para comprar fraldas e acabar estourando o limite com outras coisas.

No vídeo, é possível perceber que Jessyca aparece pedindo ajuda para a colega, que não foi identificada. “Amiga, preciso da sua ajuda! Você ainda tem limite no seu cartão? Acabou a fralda da Cecília. Estou sem dinheiro e não tenho ninguém para me ajudar”, disse.

A mulher ficou compadecida e explicou que tinha o valor de R$ 400 disponível no saldo. Ela ainda questionou quanto seria usado e a mãe desempregada informou que seria apenas R$ 25.

Depois de algum tempo, a compra foi efetuada e a notificação chegou para a dona do cartão. “Jessyca? Aqui apareceu que você usou R$ 390 do meu limite. Não era só a fralda? Você pediu só R$ 25”, questionou a mulher.

A amiga explicou que houve algumas mudanças de planos e, como no dia seguinte seria o aniversário do namorado dela, quis comprar carne e cerveja para não chegar no evento ‘com as mãos vazias’.

“Como que você usou todo meu limite? Ainda mais para comprar isso [carne e cerveja]? Eu uso esse limite para passar o resto do mês e comprar o que falta dentro de casa! Ainda estamos na metade do mês”, enfatizou revoltada com a ação da amiga.

A desempregada pediu desculpa e informou que não sabia. Por fim, ainda perguntou se não teria como a dona do cartão pegar dinheiro emprestado com outra pessoa para ‘sobreviver’ ao restante do mês.

“Relaxa, eu vou te pagar mês que vem”, finalizou. Toda a ação deixou os internautas incrédulos com a coragem da mãe da criança. “A dica do dia é: não importa o que aconteça ou quem seja, nunca empreste o seu cartão de crédito”, disse um usuário.

“Quis ajudar e acabou levando uma facada. Essa é a realidade de gente boazinha”, pontuou outro.

Assista!