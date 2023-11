Se você é fã de uma cerveja geladinha, trincando, já deve ter se perguntado quais as melhores técnicas para gelar a bebida rapidamente sem que ela congele e fique com um gosto ruim, certo?

Acontece que existem sim alguns truques ótimos para os cervejeiros conseguirem que a bebida fique com uma temperatura baixa, refrescando as tardes quentes.

Alguns você já pode ter ouvido falar, mas o passo a passo que separamos aqui é, sem sombra de dúvidas, muito eficiente, prático e sem erros. Quer saber como funciona? Então acompanhe as dicas logo abaixo e fique por dentro!

O segredo mais prático para deixar a cerveja geladinha e estalando:

Como dito, realmente existem alguns truques bem comentados, como por exemplo optar por latas pequenas, pois o freezer conseguirá gelar mais rápido, ou até mesmo papel toalha molhado. Nesta alternativa, é preciso envolver a lata ou a garrafa de cerveja em papel toalha molhado e colocá-la no congelador ou na cervejeira. Isso faz com que se crie uma pequena camada de gelo em volta da sua cerveja, acelerando o processo de gelar.

Apesar de serem relativamente boas as dicas, ainda sim existem riscos do líquido congelar e acabar com o sabor da bebida,

A melhor forma, e mais eficiente também, é adicionar água e álcool em um borrifador. Depois disso, adicionei as latas e garrafas no seu freezer (ou cooler). Independente do formato (vertical e horizontal), coloque as embalagens da melhor forma e adicione a mistura de água e álcool.

Deixe as garrafas e latas bem umedecidas. A combinação poderá impedir a completa solidificação do líquido. Além disso, resulta em uma temperatura muito mais baixa do que a de um cubo de gelo.

Inclusive, é uma das técnicas mais adotadas nos restaurantes e bares para que os clientes não sofram com as cervejas quentes.

