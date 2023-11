Concurso público com mais de 100 vagas é aberto em Abadiânia; veja como se inscrever

A Prefeitura de Abadiânia, município localizado no entorno do Distrito Federal, divulgou o edital para um concurso público com salários de até R$ 4.434,31. São 103 vagas para diversas áreas e todos os níveis de formação.

A oportunidade é para contratação e formação de cadastro reserva. Desse modo, as 103 vagas contemplam cargos como agente de combate às endemias, assistente administrativo, engenheiro agrônomo, auxiliar de serviços gerais e professor.

Os salários para cada cargo variam entre R$ 1.320,00 e R$ 4.434,31, com carga horária de 30 a 40 horas semanais.

Interessados devem efetuar as inscrições entre os dias 11 de dezembro deste ano e 19 de janeiro de 2024, exlusivamente por meio do site do Fundo de Apoio Tecnológico (Funatec). Para participar, é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 90 a R$ 170, a depender do cargo pretendido.

Além disso, o processo seletivo contará com uma prova objetiva, realizada no dia 25 de fevereiro de 2024, assim como curso de formação, prova de títulos e teste de aptidão física.

O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Para mais informações, consulte o edital.