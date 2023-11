Entenda por que prêmio de R$ 104 milhões da Mega-Sena ainda não foi totalmente pago aos ganhadores

Colocar as mãos nas boladas sorteadas pela Mega-Sena é um verdadeiro sonho para os brasileiros e na última edição, Goiás tirou a sorte grande após um bolão realizado em terras goianas conseguir acertar as seis dezenas sorteadas e faturar nada mais nada menos do que R$ 104 milhões.

Todavia, chama atenção que o prêmio milionário ainda não foi totalmente pago aos sortudos, sendo que dos cinco vencedores, apenas três já podem comemorar com o dinheiro no bolso.

O sorteio foi realizado na quarta-feira (1º), especialmente por conta do feriado do Dia de Finados (02). Os números da sorte foram 06-23-35-36-37-59.

Contendo oito números aleatoriamente escolhidos pelo próprio sistema da lotérica, o bolão premiado – que havia sido registrado em uma lotérica do Mercado Municipal de Campinas, em Goiânia – conquistou mais do que o esperado, levando também quase R$ 530 mil por acertar a quina, além de R$ 15 mil pela quadra.

No entanto, enquanto três dos sortudos já colocaram as mãos na bolada recebida, os outros dois ainda não procuraram a lotérica para buscar o prêmio.

Vale ressaltar que cada um dos cinco ganhadores faturou mais de R$ 20 milhões no sorteio, realizando assim o grande sonho de boa parte dos brasileiros.