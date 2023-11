Com mais de 120 vagas, concurso público em Goiás oferta até R$ 10,9 mil de salário

A Prefeitura de Araguapaz, no interior de Goiás, anunciou a abertura de um concurso para preenchimento de vagas internas. No total, 129 postos foram disponibilizados, com salários de até R$ 10,9 mil.

As oportunidades são para nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas variando de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições vão até o dia 18 de dezembro e, para cargos de níveis mais baixos, as remunerações partem de R$ 1.482,10.

Confira abaixo a lista de funções disponíveis:

Controladoria Geral do Município: Controlador Interno (01) e Auxiliar de Arquivo (01);

Auxiliar Administrativo (01) e Motorista de veículos leves (01); Secretaria Municipal de Administração: Auxiliar Administrativo (02); Analista em Gestão Pública (1); Analista Administrador (01); Técnico de Informática (01); Zelador (02); Copeira (01) e Fiscal de Obras e Posturas (01);

Auxiliar de Finanças (01); Fiscal de Tributos e Analista em Gestão Pública (01); Secretaria Municipal de Educação: Monitor de creche (10); Professor – PIII 30 (6); Almoxarife (01) e Zelador (04);

Auxiliar Administrativo (05); Assistente Social (01) e Psicólogo (01); Secretaria Municipal de Saúde: Auxiliar Administrativo (02); Fiscal de Vigilância Sanitária; Auxiliar de Consultório Dentário (01); Técnico em Enfermagem (05); Técnico em Raio X (01); Enfermeiro (05); Cirurgião Dentista (01); Farmacêutico (01); Fisioterapeuta (01); Fonoaudiólogo (01); Psicólogo (01); Nutricionista (01); Agente Comunitário de Saúde (06) e Agente de Combate às Endemias (04);

Auxiliar Administrativo (01) e Auxiliar de Serviços Gerais (05); Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer: Auxiliar de Serviços Gerais (02);

Auxiliar Administrativo (01); Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária: Auxiliar Administrativo (01) e Motorista de Veículos Leves (01);

Corregedoria Geral do Município: Auxiliar Administrativo (01);

A seleção ocorre através de apenas uma prova, contendo de 20 a 40 questões, abordando informações das áreas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, atualidades, legislação e conhecimentos específicos do cargo e, por fim, informática básica.

A inscrição tem taxas que variam entre R$ 80 e R$ 150, que devem ser pagas para que seja validada a participação. Para mais informações, consulte o site da banca organizadora ITEC.