Homem morre após tentar atravessar represa a nado, em Goiânia

Um homem, de 54 anos, foi vítima de afogamento após tentar atravessar uma represa a nado em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele ingeriu bebidas alcoólicas antes do acidente, que ocorreu no domingo (05).

A vítima, acompanhada de amigos, decidiu atravessar uma represa no Residencial Santa Fé I, na capital, por volta das 15h. No entanto, em determinado momento, ela começou a se afogar.

Ao ver o homem em apuros, uma testemunha tentou puxá-lo, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e encontrou a vítima já sem vida.

O homem estaria morando com um casal, que portava o celular e cartão bancário dele. Segundo eles, os pertences seriam entregues aos familiares da vítima.

Apesar disso, a Polícia Civil (PC) dispensou a perícia.