Incêndio de grandes proporções em loja de interiores mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu completamente uma loja de interiores em Rio Verde, na tarde desta segunda-feira (06), e causou pânico entre moradores.

O caso teve início por volta das 13h, no interior do depósito do estabelecimento, onde se encontravam móveis e estofados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tomaram conta de todo o local, ameaçando se espalhar para edificações vizinhas à loja.

Em vídeos recebidos pelo Portal 6, é possível ver que as labaredas atingem alturas alguns metros acima do telhado do estabelecimento.

Em outra imagem, transeuntes que testemunhavam o incêndio foram filmados retirando móveis de dentro do estabelecimento.

Como a filmagem é breve, não é possível dizer se era para ajudar os funcionários ou se estavam se aproveitando da situação para saquear a loja.

No local, foram acionados 28 militares e 11 viaturas dos Bombeiros para dar fim ao fogo. Não houve vítimas no incidente.