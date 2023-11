Moradores de Aparecida de Goiânia podem ter até 90% de desconto em renegociação de dívidas; saiba como

Moradores de Aparecida de Goiânia poderão obter descontos de até 90% nos pagamentos de débitos para negociação, incluindo multas e juros.

A iniciativa faz parte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e estará atendendo no município durante os dias 06 até 30 de novembro.

O atendimento pode ser feito de forma online no site da administração municipal ou presencial nos Sac da Cidade Administrativa, Veiga Jardim, Polo Empresarial Goiás, Parque Flamboyant, Cidade Livre, Vila Brasília e nas unidades do Vapt Vupt do Garavelo, Araguaia e Buriti shopping. O horário de funcionamento é das 08h às 17h.

Poderão participar do Refis pessoas físicas ou jurídicas, do setor público ou privado, incluindo aquelas que se encontram em recuperação judicial.

As negociações envolvem tributos como o Imposto Territorial Urbano (ITU), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviço (ISS), Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e outros.

Além do desconto nos pagamentos, os contribuintes também poderão parcelar as pendências no cartão de crédito em até 12 vezes.

No entanto, a quantidade de parcelas poderá impactar no desconto ofertado. Por exemplo, para quem escolheu seis vezes, a diminuição será de 70%, enquanto de sete a 12 vezes, a dedução será de 60%