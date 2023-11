Candidato à Presidência do CREA-GO propõe anuidade zero aos engenheiros e agrônomos em Goiás

Despontando como favorito na eleição para presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), entre os anos de 2024 e 2026, Ulysses Sena apresentou proposta de anuidade zero.

A ideia, trazida pelo engenheiro civil de 32 anos, é implementar um programa de Cash Back aos profissionais, além de descontos em produtos e serviços, gerando um sistema de pontos que poderá ser revertido na anuidade.

Em entrevista ao Portal 6, o candidato, que atua na área de infraestrutura urbana desde 2014, explicou que tem interesse em levar mudanças para a classe.

“É preciso pensar fora da caixa. Por muitos anos, o Conselho tem sido visto pelos profissionais como cartorário e arrecadador. Vejo que podemos fazer diferente”, afirmou.

Ulysses também apresentou outros projetos, como o de ampliar o número de casas de engenharia no estado, implementando coworking para atender aos profissionais.

“Não quero ser presidente por ser. É preciso deixar um legado! E nossos projetos são projetos de estado. Visam ter a continuidade independente das gestões posteriores”, detalhou.

O engenheiro, que também foi conselheiro no CREA-GO, ex-diretor de Obras de Aparecida de Goiânia e ex-chefe de gabinete do CREA-GO, destacou que pretende utilizar a tecnologia para melhorar a atividade dos engenheiros e agrônomos.

Dessa forma, Ulysses visa promover a capacitação dos profissionais ao mercado de trabalho, por meio de Bussiness Intelligence (BI), além de garantir oferta de cursos, palestras, workshops e seminários gratuitos em todas as inspetorias de Goiás.

“Com essas propostas, eu vejo uma oportunidade de fazer a diferença pelos profissionais, promover a valorização de verdade. A gente pode fazer muito mais pelo conselho”, concluiu.

As eleições ocorrerão de forma online, no dia 17 de novembro, por meio do site votaconfea.com.br.