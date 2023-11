O cruzeiro pré-Reveillon do jogador Neymar Jr. anunciou uma atração renomada: o cantor Péricles. O projeto “Ney em alto Mar” acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro, saindo do porto de Santos, no litoral de São Paulo.

“Cantar em cruzeiros é uma experiência incomum e muito divertida. O ambiente já deixa o clima do show diferente e tenho certeza de que a galera vai dançar e cantar muito com o que preparamos. Vamos apresentar um show animado, com um repertório que viaja pelos meus 37 anos de carreira. Será uma noite memorável”, afirma o cantor.

O navio promete espaços temáticos instagramáveis, mesclando ambientes coloridos e divertidos até cenários luxuosos. Ney em alto Mar tem como objetivo ser um evento que reúne fãs, admiradores da música e do esporte.

As vendas estão no quarto lote e algumas cabines estão esgotadas. Dentre as opções disponíveis, a mais barata é a cabine externa com janela quádrupla, a partir de R$ 6.600 por pessoa. Cabines mais luxuosas podem ultrapassar o valor de R$ 12 mil.