Grávida pede bolo com sabor inusitado e confeiteiro mostra o resultado final

Há pouco tempo viralizou um vídeo mostrando o pedido de bolo que uma grávida fez a um confeiteiro, com um recheio de sardinha e leite ninho. Desta vez, ela voltou com um novo desejo ainda mais estranho e os internautas ficaram chocados.

Jackson Alves trabalha com doces já há vários anos e decidiu mostrar o passo a passo para montar um bolo recheado com brigadeiro e camarão. Sim! A mulher quis experimentar um bolo recheado com o fruto do mar e mostarda.

Nas cenas é possível ver ele começando a montagem. Em primeiro lugar, ele colocou a massa, brigadeiro em seguida, depois camarão caramelizado e mostarda.

Seguindo essa sequência, ele formou algumas camadas e embalou com acetato para manter firme. O mais curioso foi ao final do vídeo, quando Jackson sentiu vontade de experimentar a combinação.

Então o confeiteiro uniu um pedaço da massa e os recheio e comeu. Surpreendentemente, o jovem disse que ‘estava receoso, mas gostou’. Ele ainda brincou: “depois vou fazer um ultrassom para saber se estou grávido”.

Os internautas riram bastante com a publicação. “Deus que cuide do estômago dessa mulher e dessa criança. Que nojeira”, disse uma pessoa. Veja o vídeo!