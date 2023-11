Já passou em sua mente que existem coisas que não podem ser colocadas no congelador?

Esse eletrodoméstico é tão intuitivo e simples de ser usado, que não parece existir a possibilidade de que não se pode congelar algumas coisas dentro dele.

A questão é que há certos itens que podem (pasme) explodir dentro daquele ambiente frio, causando muito arrependimento e sujeira para quem coloca lá dentro.

6 coisas que são um perigo e nunca devem ser colocadas no congelador

1. Garrafa de vidro fechada

Com toda certeza você é daqueles que coloca o refri ou a cerveja de garrafa de vidro dentro do congelador, para gelar a bebida mais rápido, não é mesmo?

Mas a real é que não pode fazer isso! Lá dentro, o líquido acaba se expandindo, podendo explodir dentro do eletrodoméstico e vazar por todo lado. Tome cuidado.

2. Ovos

Acredite se quiser, mas os ovos cozidos podem explodir dentro do seu freezer!

Então, por garantia, a melhor opção é consumir o alimento imediatamente ou deixá-lo na parte menos fria da geladeira.

As baixas temperaturas não são a melhor opção para conservá-los.

3. Latas de alumínio

Ao lado das bebidas de garrafa, as de latinha também devem ficar longe do seu congelador.

As baixas temperaturas do seu congelador acaba solidificando a bebida, fazendo-a expandir dentro do recipiente.

Este, por sua vez, não suporta esse aumento de volume e acaba explodindo e causando uma sujeira enorme.

4. Comidas líquidas

É muito comum colocarmos algumas preparações líquidas, como caldos e feijão cozido, em potes de plástico para serem congelados.

O problema é que quando sobrecarregamos esses recipientes, eles não suportam a expansão desses alimentos e acabam também explodindo, até quebrando o pote.

5. Refrigerantes

Os refrigerantes, sejam eles de latas, garrafas pet ou de vidro, não podem ir para o congelador!

Isso porque, o frio acelera drasticamente o processo de nucleação, o que acaba por expulsar todo o gás carbônico da bebida.

Logo, além de acabar com a textura e sabor da bebida, essa expulsão pode fazer uma explosão também. Cuidado!

6. Garrafas fechadas

Por último, assim como as comidas líquidas, latas e garrafas devem ficar longe do congelador, garrafas de plástico fechadas também não devem ficar lá dentro.

Isso porque, a bebida expande e seu recipiente pode não suportar esse volume todo, logo, isso pode causar explosões.

