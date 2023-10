Com a correria do dia a dia, armazenar o arroz dentro da geladeira é uma opção bem prática, pois assim não será necessário cozinhar esse prato tão fundamental no cardápio brasileiro diariamente, certo?

Acontece que existe um ‘tempo limite’ para esse alimento permanecer armazenado no eletrodoméstico e, caso passe desse tempo, existem grandes chances de estragar e causar uma série de problemas se consumido.

Até hoje existem muitas pessoas que acreditam que, caso a comida esteja guardada na geladeira, está protegida e conservada por longos dias. Isso é um mito! Mesmo com as baixas temperaturas, o alimento possui prazo de validade e não deve ser consumido depois dessa data.

Quer saber qual o limite de tempo para guardar aquela panelada de arroz? Então confira a resposta abaixo e as dicas que separamos para facilitar a sua vida. Olha só!

Este é o prazo máximo que o arroz pode ficar dentro da geladeira:

Bom, a verdade é que isso pode ser bem variável. Depende de qual a temperatura que o seu arroz foi colocado na geladeira, em qual recipiente foi armazenado e, claro, a lotação da geladeira.

Nas melhores condições, o arroz já cozido pode chegar a durar até seis dias na geladeira. Assim, você poderá retirar a quantidade desejada e consumir com praticidade, sem precisar perder vários minutos cozinhando uma nova porção.

Mas então, como fazer com que ele dure mais? Isso é fácil. Olha só!

Aguarde-o esfriar completamente

Antes de refrigerá-lo, certifique-se de que tenha esfriado por completo, uma vez que o arroz quente pode proporcionar condições favoráveis para a proliferação de bactérias.

Utilize recipientes à prova de ar

Armazene o seu arroz em recipientes hermeticamente fechados ou sacos plásticos selados para impedir a entrada de ar e umidade, o que poderia favorecer o crescimento de mofo.

Fracionar em porções menores, se possível

Caso seja viável, divida a comida em quantidades menores antes de armazená-lo. Isso simplifica o processo de resfriamento rápido e permite que você utilize somente a quantidade necessária, reduzindo a necessidade de abrir o recipiente com frequência.

Mantenha a temperatura constante na geladeira

Armazene o prato na geladeira a uma temperatura estável inferior a 5°C. Evite deixar o arroz em temperatura ambiente por períodos prolongados ou expô-lo a temperaturas intermediárias, pois isso pode promover a multiplicação de bactérias.

Reaqueça de forma apropriada

Caso opte por reaquecer o arroz, assegure-se de fazê-lo corretamente, garantindo que seja aquecido por completo para evitar o crescimento de bactérias.

