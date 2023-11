Pode não parecer, mas existem alguns nomes de homens que acabam influenciando um pouco na capacidade cognitiva deles.

Acontece que esses vocativos trazem certos significados por trás de cada sílaba, descrevendo pessoas inteligentes. Curioso, né?

É claro que isso não é uma regra, apenas uma tendência. Confira!

6 nomes de homens que são inteligentes e o significado de cada um deles:

1. William

William é um prenome da língua inglesa que significa “aquele que protege”. Seu equivalente em português é Guilherme, legal, né?

Na história da humanidade, temos diversos Willian’s que fizeram história. Por exemplo, William Thomson e William Shakespeare.

2. Alberto

Do latim Albertus e do germânico Albert, Alberto quer dizer “nobre” e “brilhante”.

Logo, não tem como um nome tão magnífico para se nomear aquele que é inteligente, não é mesmo?

3. Isaac

Isaac nada mais é do que “homem de Deus que é filho da alegria”, “fortaleza de Deus e filho da alegria” ou “mensageiro de Deus que é filho da alegria”.

Na humanidade tivemos o Isaac Newton que ficou famoso por sua “Lei da gravitação universal”, Leis do Movimento, a descrição dos fenômenos ópticos e muito mais!

4. Hugo

Hugo significa coração, mente, espírito, pensador ou inteligente.

Hugo tem origem no germânico Hugi, derivado do elemento hug, que significa “coração”, “espírito”, “mente”.

5. Sávio

Esse pouco conhecido nome possui controvérsias sobre sua origem e, por isso, também para seus significados.

Acredita-se que deriva da palavra em latim savio, savium, que quer dizer beijar. Mas, também a partir da língua italiana, quer dizer inteligente e brilhante.

Seria Sávio um “beijo na inteligencia”?

6. Eduardo

Por fim, acredite se quiser, mas as pessoas com esse nome têm tendência para as artes, motivo pelo qual guardam uma importante riqueza, que é o seu talento.

Mas isso não vem por acaso, basicamente, o nome significa “guardião das riquezas”, “protetor das riquezas” ou “guardião rico”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!