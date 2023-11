6 profissões que não precisam de faculdade e conseguem tirar até R$ 5 mil por mês

Existem algumas profissões no mercado de trabalho que não necessitam que você passe por uma faculdade e as pessoas conseguem tirar até R$ 5 mil mensais.

Em tempos difíceis de conseguir trabalho e renda, encontrar um emprego no mercado de trabalho tem se tornado uma tarefa bastante desafiadora, principalmente uma vaga em uma faculdade.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões que não precisam de faculdade e as pessoas conseguem faturar aí até R$ 5 mil.

6 profissões que não precisam faculdade e conseguem tirar até R$ 5 mil por mês

1. Cuidador de pessoas

Não precisa de faculdade para aprender a ter empatia e um cuidado mais dedicado a pessoas que precisam de apoio em suas atividades diárias devido a limitações de saúde, físicas ou mesmo cognitivas trabalhando como cuidador de pessoas.

Daqui alguns anos, a população brasileira será maioria de categoria idosa e esse público vai precisar de atendimento exclusivo de bons profissionais.

2. Microfonista

Esse cargo é sobre o assistente técnico de som. Ele que é o responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos e pelo posicionamento dos microfones em concertos, espetáculos, shows, cinemas, televisão, rádios e podcasts.

Com salário de R$ 4.473,70, esse profissional dá suporte técnico de som e auxilia o técnico em operações mais complexas de posicionamento de microfones em lugares estratégicos do ambiente do evento.

3. Editor de conteúdo para redes sociais

Nessa profissão, você vai precisar apenas manjar um pouco de tecnologia, edição de imagem, vídeos e conhecimento pleno em redes sociais.

A área atende vários clientes e você pode atingir faturamentos até mesmo acima de R$ 5 mil, dependendo do tipo de serviço contratado pelo cliente.

4. Clowns (palhaços da alegria em hospitais)

Essa profissão não precisa de faculdade, mas sim de muito carinho e atenção com pessoas que estão em leitos de hospitais em tratamento de suas doenças.

O salário médio declarado de um profissional que trabalha com essa função delicada de levar alegria às pessoas é de R$ 4.875,00.

5. Vendas

Na profissão de vendedor, você vai precisar de muita técnica de atendimento e jogo de cintura para lidar com clientes diversos.

A profissão não exige diploma de curso superior, mas uma boa habilidade com atendimento a pessoas. As remunerações vão de R$ 3 mil a R$ 4.800,00 para mais, a depender da empresa e o nicho de público alcançado.

6. Massagista

Uma profissão relaxante, que todo mundo precisa e que atingem aí ganhos de mais de R$ 4.600,00 mensais.

Por meio de técnicas e objetos específicos para a atividade, o profissional vai proporcionar relaxamento muscular e mental para seus clientes em sessões ou combos de atendimento.

