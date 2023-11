Anapolinos viralizam nas redes ao brincar com as enchentes da cidade: ‘pode usar roupa de natação’

Enchentes, fortes ventanias e alagamentos. Foi este o saldo resultante das fortes chuvas presenciadas em Anápolis ao longo do último mês, que chegaram até mesmo a derrubar árvores e impossibilitar o funcionamento de prédios públicos, além de gerar bastante dor de cabeça aos moradores.

Porém, em meio a este cenário caótico, os anapolinos não perdoaram e logo começaram a tentar tirar um pouco de humor do quadro complicado que a cidade enfrenta. Em uma publicação no Instagram, que já conta com mais de 150 mil visualizações, os amigos Wilmar Junior e Maria Julia Brito fazem graça justamente do quão “alagável” o município é.

“Não venham para Anápolis, não venham, a água já chegou na [onomatopeias como se estivesse afogando], brincou a jovem.

Em seguida, o colega comentou em tom de ironia que, apesar de ter chovido “só um pouquinho”, a Av. Brasil estaria completamente inundada, assim como a Av. Universitária e também a Goiás – três das principais vias do município.

“Lá no Córrego das Antas, no mínimo [a água] já está três palmos para cima da canela também, pouca coisa”, continuou.

Nos comentários, os usuários também entraram no espírito da brincadeira:

“Eu não sei o que era pior, dia de prova ou de estágio, ambos os dias podia ir com roupa apropriada para natação”, relembra uma internauta, acerca da época de faculdade.

“Sim! E, ao mesmo tempo, do outro lado da cidade está um sol de 40° C”, afirmou outro.