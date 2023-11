Declarada guerra entre petistas e bolsonaristas na Assembleia Legislativa de Goiás

Se engana quem pensa que Bruno Peixoto (UB) não faz falta na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Na ausência dele, que está na China acompanhando o governador Ronaldo Caiado (UB), os ânimos no Poder Legislativo Goiano aumentaram ao ponto de eclodir uma verdadeira guerra entre petistas e bolsonaristas.

Conflito este que os atuais vices-presidentes da Alego não têm conseguido apaziguar.

Na sessão ordinária de terça-feira (07), Amauri Ribeiro (UB) e Fred Rodrigues (DC) informaram que entraram com representações na Casa contra Mauro Rubem (PT).

A justificativa do deputado do chapéu foi de que o colega, durante manifestação a favor da Palestina, queimou as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Amauri também avisou que já provocou a embaixadas dos dois países para que também tomem providências.

Já Fred Rodrigues pontuou que a representação protocolada por ele levou em conta ‘infrações’ cometidas pelo petista desde o início da atual legislatura.

As duas denúncias são respostas imediatas a um documento entregue à Presidência da Alego, com mais de mil assinaturas colhidas entre populares, pedindo a cassação do mandato de Amauri.

Entre os líderes da iniciativa estão petistas, com e sem mandato, que se indispuseram com o ex-prefeito de Piracanjuba.

O exemplo mais notável é do primeiro suplente do PT na Alego, Fabrício Rosa, militante do movimento LGBTQIA+.

Roberto foi pra China, mas quem levou foi Itumbiara

A visita da comitiva de Goiás à China vem colhendo frutos. Uma das principais empresas de energia limpa do mundo, a Chint vai instalar um parque industrial em Itumbiara, no Sul do estado.

A unidade será a primeira da companhia na América do Sul e deve atender todo continente.

UEG e Tsinghua já tem data para firmar parceria

Na próxima segunda-feira (13), o governador Ronaldo Caiado entregará na Universidade de Tsinghua, uma das maiores da China, o termo de cooperação que a Universidade Estadual de Goiás (UEG) está formando com a instituição.

O documento, já está assinado pelo reitor Antônio Cruvinel, estabelece iniciativas no âmbito do ensino, pesquisa e inovação.

Imprensa de Anápolis sente cada dia mais saudades do ex

Só aumentam as queixas de jornalistas que atuam em Anápolis em relação ao atual chefe da 3ª DRP.

As comparações com o ex ocupante da cadeira, Vander Coelho, são inevitáveis.

Os profissionais lembram o bom trato que ele sempre teve com a imprensa e a habilidade exercida nos raros problemas entre jornalistas e delegados.

Loteria Municipal não é salvação do ISSA, alerta Jean Carlos

Em conversa com a Rápidas, o vereador Jean Carlos (UB) disse que vê com bons olhos a criação da Loteria de Anápolis (Lotan). Mas faz um alerta: embora importante, ela não teria condições de ser a salvação do Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA).

Pelo projeto endossado pelo prefeito Roberto Naves, o órgão previdenciário ficaria com 80% do lucro.

Jean, que está no terceiro mandato consecutivo, ainda teme pela demora na implantação da Lotan e ponderou que ela pode não cair nas graças dos apostadores anapolinos.

Nota 10

Para o governador Ronaldo Caiado (UB), que fechou acordo com a Chint para a instalação da gigante chinesa em Itumbiara.

Nota Zero

Para Equatorial pelas constantes quedas de energia no Jardim Goiás, bairro que abriga a sede da empresa na capital.

A concessionária de energia ainda tem a paciência da classe política goiana, mas caminha a passos largos para ser tão rejeitada quanto a Enel.