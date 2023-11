Homem que ganhou na loteria por pouco não ficou sem o prêmio (ele contou o porquê)

Um homem duplamente sortudo decidiu tornar pública a história de vida, como venceu na loteria e, por pouco, escapou da morte também. Os internautas ficaram muito surpresos com o enredo.

Peter Lavery levou a melhor com uma aposta em 1996, recebendo o total de £ 10,2 milhões (mais de R$ 61 milhões), com apenas 34 anos de idade. O jogador, de Belfast (Irlanda do Norte), decidiu curtir bastante a vida, viajar e, claro, investir o dinheiro.

O motorista só não imaginava que poderia se acidentar justamente com um ônibus, que era o meio de transporte de utilizava no dia a dia profissional.

Ele foi atropelado e arremessado muito longe, sofrendo sérios traumatismos e um corte profundo na nuca, onde recebeu 12 pontos.

“O ônibus me atingiu com força total. Eu estava a três passos quando o vi chegando, eu simplesmente sabia, me virei e ele estava me atingindo. Eu simplesmente sabia”, disse ao The Sun.

Peter confessa ter ciência da enorme sorte que a vida lhe propôs e, por isso, quis ajudar muitas crianças também. Ele doou grande parte à caridade e levou 20 pequenos aos parques da Disney (EUA).

“Na noite em que ganhei minha fortuna, havia 33 milhões de pessoas jogando na loteria e eu acertei seis números, o que é inacreditável. Certamente mudou minha vida e mudou a vida de muitas outras pessoas também”, concluiu.