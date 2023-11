Existem alguns alimentos que precisam ser colocados na geladeira para conservar suas durabilidades e aumentar o tempo de conservação para serem consumidos, mas muita gente não sabe disso.

Comidas bem comuns no dia a dia podem perder a validade bem mais rápido por causa das altas temperaturas externas. Porém, dentro das geladeiras, elas permanecem intactas por mais dias.

Vale a pena conferir a lista que separamos abaixo e nunca mais cometer o mesmo erro. Quer saber quais são? Então veja só!

6 alimentos que precisam ser colocados na geladeira e muitas pessoas ignoram:

1. Milho

As espigas de milho precisam ser armazenadas em baixas temperaturas para conservar o teor de açúcar presente no alimento. Além disso, o calor poderá fazer os grãos endurecer mais rápido e tornar as espigas inaptas para o consumo.

2. Frutas cítricas

Laranjas e limões podem aumentar muito a validade quando refrigerados a, no máximo, 5,5 °C. Inclusive, podem passar cerca de um mês nesta condição.

3. Ovo

Em geral, as pessoas costumam deixar os ovos fora da geladeira em casa, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aconselha a levar os ovos diretamente para casa e armazená-los imediatamente na geladeira a uma temperatura de 4°C. Mantenha-os na caixa e coloque-os na parte mais fria da geladeira, evitando a porta.

4. Bolos

Já este item possui um prazo de validade bem menor, mesmo na geladeira. Em tempo ambiente, os bolos podem proliferar bactérias e fungos muito rápido, em um prazo de até três dias.

Na geladeira, esse prazo aumenta para cinco dias.

5. Ketchup

As baixas temperaturas conservam o sabor fresco deste item e deixá-lo fora da geladeira poderá torná-lo mais ruim.

6. Margarina ou manteiga

Os dois produtos precisam, necessariamente, ser armazenados na geladeira pois podem se tornar rançosos em temperatura ambiente.

