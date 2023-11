CNJ reconduz ao cargo desembargador que criticou a PM

Assinado pelo ministro Luís Felipe Salomão, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concedeu liminar suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), na última segunda (06), de afastar o desembargador Adriano Roberto Linhares. O pedido de providências foi feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Na última segunda-feira (06), o órgão especial do tribunal tomou a decisão pelo afastamento cautelar de Adriano Linhares por 18 votos a 04 – como consequência das críticas feitas ao comportamento da Polícia Militar, além de defender ‘acabar com a corporação’.

Entretanto, conforme Luís Felipe, que é corregedor nacional de Justiça, a manifestação do magistrado foi realizada dentro do contexto do julgamento do processo criminal, no qual não se discutia exatamente os procedimentos policiais.

‘Não se pode excluir do contexto a fala do magistrado, que, no bojo do julgamento, valeu-se de sua independência funcional e teceu uma crítica a uma instituição, inserida dentro da sua prerrogativa constitucional de manifestação de seu livre convencimento motivado’, pontuou.