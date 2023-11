Corpo de Bombeiros se mobiliza em incêndio que assustou o DAIA

Um incêndio atingiu a região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) no começo da noite desta quinta-feira (09), próximo à GO-330.

As chamas tiveram início em uma plantação de bambu e chegaram a atingir alguns metros de altura.

Com isso, alguns moradores que estavam na região ficaram preocupados com a possibilidade do fogo atingir a fiação elétrica e ocasionar uma pane no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após uma rápida intervenção, com o apoio de duas viaturas, conseguiu dar fim ao incêndio.

Apesar do susto, não houve relatos de vítimas no incidente.

Ainda não se sabe se as chamas foram provocadas por ação humana ou se ocorreram de forma natural.